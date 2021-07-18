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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz’ün gözü Ahmet Nur Çebi’de

Son dakika transfer haberleri: Avrupa'dan halen teklif alamayan Dorukhan Toköz'ün gözü Beşiktaş yönetiminde. Tecrübeli orta sahanın, başkan Ahmet Nur Çebi'den haber beklediği ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediği belirtildi. Yönetim ise bir hamlede bulunmadı. | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz’ün gözü Ahmet Nur Çebi’de
Avrupa'dan halen teklif alamayan Dorukhan Toköz'ün gözü Beşiktaş yönetiminde. Tecrübeli orta sahanın, başkan Ahmet Nur Çebi'den haber beklediği ve yeniden siyahbeyazlı formayı giymek istediği belirtildi. Yönetim ise bir hamlede bulunmadı.
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