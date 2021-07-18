Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun için teklif bekleniyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun için teklif bekleniyor

Son dakika transfer haberleri: Everton'da Cenk Tosun hakkında karar verildi. Yeni hoca Rafael Benitez'in yeni sezonda milli forveti kadroda düşünmediği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde yıldız oyuncunun, uygun bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılmasına izin verileceği ifade edildi. | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun için teklif bekleniyor
Everton'da Cenk Tosun hakkında karar verildi. Yeni hoca Rafael Benitez'in yeni sezonda milli forveti kadroda düşünmediği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde yıldız oyuncunun, uygun bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılmasına izin verileceği ifade edildi. Beşiktaş'ın Cenk'le ilgili ilgilenmeyeceği merak konusu.
SON DAKİKA