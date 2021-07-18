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Kartal tam gaz

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları üzerinde duruldu. Çalışmalar sırasında futbolcuların oldukça neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Kartal tam gaz
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları üzerinde duruldu. Çalışmalar sırasında futbolcuların oldukça neşeli olması dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı takım, 2021- 2022 sezonu hazırlıklarına bugün yapacağı çift idmanla devam edecek.
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