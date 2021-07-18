Genel müdür artık Kazancı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı getirildi. KAP'a gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacaktır.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı getirildi. KAP'a gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacaktır.