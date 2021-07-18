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Genel müdür artık Kazancı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı getirildi. KAP'a gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacaktır.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Genel müdür artık Kazancı
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı getirildi. KAP'a gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacaktır.
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