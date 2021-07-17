Haberler Beşiktaş Son dakika... Beşiktaş'ta Ghezzal krizi! Yönetimi kızdırdı

Son dakika... Beşiktaş'ta Ghezzal krizi! Yönetimi kızdırdı

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş bir taraftan transfer listesindeki isimler için de çalışmalarını sürdürse de bazı isimlerde henüz sonuç alınamadı. Bu isimlerin başında Cezayirli yıldız futbolcu Rachid Ghezzal geliyor. Ghezzal, siyah beyazlı kulüple yaptığı transfer görüşmelerinde alacağı yıllık ücrette diretince Beşiktaş transferi şimdilik beklemeye aldı. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika... Beşiktaş'ta Ghezzal krizi! Yönetimi kızdırdı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi arapsaçına dönmüş durumda... Şampiyonluğun ardından bu sezonda siyah beyazlı formayı giymek isteyen Cezayirli oyuncu Galatasaray'ın devreye girip fiyat yükseltmesinin ardından Beşiktaş'tan daha fazla yıllık ücret talep etmişti.

Son dakika... Beşiktaş'ta Ghezzal krizi! Yönetimi kızdırdı

Takvim'in haberine göre, taraflar arasında yapılan görüşmelerde Ghezzal'ın yıllık ücret konusunda diretmesi görüşmeleri tıkadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Ghezzal'ın takımda kalması için yönetime baskı yapıyor.

Son dakika... Beşiktaş'ta Ghezzal krizi! Yönetimi kızdırdı

SERGEN YALÇIN TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş Taknik Direktörü Sergen Yalçın da Ghezzal'ın menajeri Fazuli ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika... Beşiktaş'ta Ghezzal krizi! Yönetimi kızdırdı

Yalçın, Faslı menajere "Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Başkan Çebi ve yönetimi olağanüstü para verdi. Ayıptır" diye tepki gösterdi.

SON DAKİKA