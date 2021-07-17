Son dakika... Beşiktaş'ta Ghezzal krizi! Yönetimi kızdırdı

Beşiktaş 'ta Rachid Ghezzal transferi arapsaçına dönmüş durumda... Şampiyonluğun ardından bu sezonda siyah beyazlı formayı giymek isteyen Cezayirli oyuncu Galatasaray'ın devreye girip fiyat yükseltmesinin ardından Beşiktaş'tan daha fazla yıllık ücret talep etmişti.

Takvim'in haberine göre, taraflar arasında yapılan görüşmelerde Ghezzal'ın yıllık ücret konusunda diretmesi görüşmeleri tıkadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Ghezzal'ın takımda kalması için yönetime baskı yapıyor.

SERGEN YALÇIN TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş Taknik Direktörü Sergen Yalçın da Ghezzal'ın menajeri Fazuli ile bir görüşme gerçekleştirdi.