Maç programı belli oldu

Beşiktaş’ın sezon öncesi ilk etap hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, 27 Temmuz Salı Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki mücadele 19.00’da başlayacak. Beşiktaş, 31 Temmuz Cumartesi günü ise aynı yerde ve saatte Kayserispor ile hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş'ın sezon öncesi ilk etap hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, 27 Temmuz Salı Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadele 19.00'da başlayacak. Beşiktaş, 31 Temmuz Cumartesi günü ise aynı yerde ve saatte Kayserispor ile hazırlık maçı oynayacak.