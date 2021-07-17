Formalar çok beğenildi

Beşiktaş’ın yeni sezon formaları önceki gün tanıtılmıştı. Kara Kartal’ın yeni formalarına taraftarın ilgisinin büyük olduğu ifade edildi. Satışa çıkan formalardan özellikle siyah olan tasarımın hayli ilgi gördüğü belirtildi. Sosyal medyada da övgü dolu yorumlar yapıldı. Beşiktaş yönetiminin, bu sezon en az 300 bin forma satma hedefi bulunuyor.
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları önceki gün tanıtılmıştı. Kara Kartal'ın yeni formalarına taraftarın ilgisinin büyük olduğu ifade edildi. Satışa çıkan formalardan özellikle siyah olan tasarımın hayli ilgi gördüğü belirtildi. Sosyal medyada da övgü dolu yorumlar yapıldı. Beşiktaş yönetiminin, bu sezon en az 300 bin forma satma hedefi bulunuyor.