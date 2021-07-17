Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Willian Jose teklifi belli oldu! Ahmet Nur Çebi...

Beşiktaş'ın Willian Jose teklifi belli oldu! Ahmet Nur Çebi...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile girmek isteyen Kara Kartal, forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılığının ardından net bir santrfor isteyen Beşiktaş'a, menajerleri aracılığı ile Willian Jose teklif edilmişti. Pazarlıklar sürerken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Willian Jose için önerdiği transfer teklifi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:01
Beşiktaş'ın Willian Jose teklifi belli oldu! Ahmet Nur Çebi...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, menajerlerin de gözdesi.

Hemen hemen her gün kulübe yeni oyuncular önerilirken, Diego Costa'dan sonra şimdi de Real Sociedad'ın forvetlerinden Willian Jose teklif edildi.

YÖNETiM 3 GÜN SÜRE VERDi
Hürriyet'in haberine göre, İstanbul'a gelerek kulüpte Başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile görüşen menajerler geçen sezonun 2. yarısını Wolverhampton'da geçiren oyuncunun 2,5 milyon Euro'ya gelmeye hazır olduğunu, kulübünün de bonservis için 6 milyon Euro talep ettiğini belirttiler.

Çebi bonservis için 3 milyon Euro verebileceklerini iletti. Bu talebe yanıt için Brezilyalı futbolcunun temsilcilerine 3 gün süre verildiği de öğrenildi.

Geçen sezon La Liga'da 13 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Jose, Premier Lig'de ise 17 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı.

SON DAKİKA