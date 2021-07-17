Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür Ceyhun Kazancı oldu.



Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı'nın getirildiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayacağı öğrenilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."