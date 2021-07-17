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Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür Ceyhun Kazancı oldu

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı oldu. Beşiktaş'ın konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü’ne (CEO) raporlayacağı öğrenilmiştir." denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:52
Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür Ceyhun Kazancı oldu

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür Ceyhun Kazancı oldu.

Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı'nın getirildiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayacağı öğrenilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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