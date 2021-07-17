"Aklım hep buradaydı!"

Kartal'ın yeni transferi Kenan Karaman, ilk basın açıklamasını yaptı. Siyahbeyazlı takıma başarılı olmak için geldiğini söyleyen golcü futbolcu, "Gurbetçi oyuncuların Beşiktaş'ta genellikle başarılı olduğunu gördüm. Umarım ben de onlar gibi başarılı olurum, gollerimle ve asistlerimle Beşiktaş'a güzel hizmetler yaparım" dedi. Cenk Tosun ve Burak Yılmaz'la da Beşiktaş hakkında konuştuğunu bildiren Kenan, "Türkiye'den başka teklifler de oldu ama en erken Beşiktaş davrandı. Beşiktaş bana en baştan beri çok güzel bir his verdi. Burada olduğum için mutluyum. Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyordum. Aklımda hep Beşiktaş vardı. Şampiyonlar Ligi benim için çok önemli. Beşiktaş'a gelme sebeplerimden biriydi. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir seviye olacak. Kendimi buna hazırlayacağım" diye konuştu.