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Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal satrancı! BeşiktaşGalatasaray mı?

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Galatasaray, Rachid Ghezzal için kıyasıya bir transfer yarışına girdi... Cezayirli kanat oyuncusunun hangi takıma gideceği belirsizliğini korurken, Ghezzal'ın menajeri Fazuli'nin fiyat yükseltmek için yaptığı hamleler ise iki tarafı da kızdırdı. İşte Ghezzal transferindeki son gelişmeler... (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal satrancı! Beşiktaş mı Galatasaray mı?

İki ezeli rakip Galatasaray ve Beşiktaş, Ghezzal'ın peşinde. Kartal, geçen sezon çifte şampiyonluğa büyük katkı yapan 29 yaşındaki sağ kanadın menajeri Fazuli ile görüşmüş ve yıllık 2.2 milyon euro önermişti. Ancak Cimbom'un devreye girerek Fazuli ile temas kurması ve senelik 2.6 milyon euro teklif etmesi işleri karıştırdı.

MENAJERİ FİYAT YÜKSELTİYOR!
O andan itibaren iki dev rekabete girdi. Fazuli fiyatı yükseltmek için iki kulüple de temaslarını sürdürürken, oyuncunun hangi takıma gideceği henüz netleşmiş değil. Her geçen dakika yeni hamleler gelirken, bir yandan da 1.82 boyundaki futbolcunun kulübü Leicester City ile pazarlıklar hızla devam ediyor. Heyecanlı bekleyiş sürüyor.

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