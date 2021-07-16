Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal satrancı! Beşiktaş mı Galatasaray mı?

İki ezeli rakip Galatasaray ve Beşiktaş, Ghezzal'ın peşinde. Kartal, geçen sezon çifte şampiyonluğa büyük katkı yapan 29 yaşındaki sağ kanadın menajeri Fazuli ile görüşmüş ve yıllık 2.2 milyon euro önermişti. Ancak Cimbom'un devreye girerek Fazuli ile temas kurması ve senelik 2.6 milyon euro teklif etmesi işleri karıştırdı.

MENAJERİ FİYAT YÜKSELTİYOR!

O andan itibaren iki dev rekabete girdi. Fazuli fiyatı yükseltmek için iki kulüple de temaslarını sürdürürken, oyuncunun hangi takıma gideceği henüz netleşmiş değil. Her geçen dakika yeni hamleler gelirken, bir yandan da 1.82 boyundaki futbolcunun kulübü Leicester City ile pazarlıklar hızla devam ediyor. Heyecanlı bekleyiş sürüyor.