Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya 25 bin liralık tektaş!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya 25 bin liralık tektaş!

Son dakika Beşiktaş spor haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, saha dışında da adından söz ettiriyor. Başarılı çalıştırıcı, bu kez de Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya aldığı tektaş yüzükle gündeme geldi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:56
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya 25 bin liralık tektaş!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atan Sergen Yalçın, çapkınlıkta da zirveye oynuyor. 48 yaşındaki teknik direktör, kalbini 22 yaşındaki Ukranyalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırmıştı. Bu aşk haberinden sonra sevgilisiyle birlikte çıktığı Çeşme tatilinde objektiflere takılan Yalçın, geçtiğimiz haftalarda Karibskaya'nın memleketine gitmişti. Takvim'de yer alan habere göre buraya eli boş gitmeyen ünlü teknik adamın Karibskaya'ya yüzük hediye ettiği öğrenildi. Ünlü model de önceki gün taktığı tektaşıyla Instagram'da şov yaptı.

Yavru kedileri sevme bahanesiyle video çeken Lisaveti Karibskaya, tektaşını gösterebilmek için adeta gözlere soktu. Güzel modelin mutluluğu yüzüne yansıdı. Bu arada Sergen Yalçın'ın sevgilisine aldığı tek taşın fiyatının 25 bin lira civarında olduğu öğrenildi.

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