Haberler Beşiktaş Kartal pas yaptı

Kartal pas yaptı

Kara Kartal, çalışmalarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idmanda gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Kartal pas yaptı
Kara Kartal, çalışmalarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idmanda gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve kondisyon koşuları ile sona erdi.
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