Kartal pas yaptı

KaraKartal, çalışmalarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idmanda gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı.
KaraKartal, çalışmalarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idmanda gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve kondisyon koşuları ile sona erdi.