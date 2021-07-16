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Kaan Ayhan da mı Kartal oluyor?

Kenan Karaman ile sözleşme imzalayan Beşiktaş için yeni bir transfer eddiası ortaya atıldı. Kenan'ın menajeri ile Dolmabahçe'de birlikte yediği yemekte milli futbolcu Kaan Ayhan'ın da yer alması beraberinde transfer dedikodularını da getirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Kaan Ayhan da mı Kartal oluyor?
Kenan Karaman ile sözleşme imzalayan Beşiktaş için yeni bir transfer eddiası ortaya atıldı. Kenan'ın menajeri ile Dolmabahçe'de birlikte yediği yemekte milli futbolcu Kaan Ayhan'ın da yer alması beraberinde transfer dedikodularını da getirdi. Adı daha önce de Beşiktaş ile anılan Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'la görüşmelere başladığı iddia edildi.
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