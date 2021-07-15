Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Willian Jose Beşiktaş'a pahalı geldi!

Son dakika transfer haberleri: Willian Jose Beşiktaş'a pahalı geldi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi gündemine almıştı. İspanyol ekibiyle ilk görüşmeyi gerçekleştiren siyah-beyazlılar, yıldız isim için istenen bonservis bedelini yüksek bulurken, yeni bir teklifle Real Sociedad'ın kapısını çaldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Willian Jose Beşiktaş'a pahalı geldi!

Kadrosuna iki forvet oyuncusu katmayı planlayan Beşiktaş, Willian Jose da Silva için Real Sociedad'ın kapısını çaldı. Ancak İspanyol kulübü, Brezilyalı futbolcuya karşılık 6 milyon Euro bonservis bedeli talebinde bulundu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, rakam yüksek gelince kiralama teklifini sundu.

Geçen sezonun ilk yarısını Real Sociedad'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 21 maçta 6 gol ve 1 asistle oynamıştı. İkinci yarıda kiralık gittiği Wolverhampton'da ise 18 karşılaşmada 1 gollük performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.

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