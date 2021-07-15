Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Chuba Akpom hamlesi! İşte o teklif

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Chuba Akpom hamlesi! İşte o teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Santrfor bölgesine birden fazla takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine, geçen sezon da listede bulunan Chuba Akpom girdi. Siyah-beyazlıların, Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübü Middlesbrough'ya ilk teklifiin ilettiği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Chuba Akpom hamlesi! İşte o teklif

Santrfor bölgesine birden fazla takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine, geçen sezon da listede bulunan Chuba Akpom girdi. 25 yaşındaki santrfor, Eylül 2020'de PAOK'tan Middlesbrough'ya 3 milyon euro'ya gitmişti. Akpom, İngiliz ekibinde 42 maça çıksa da skor üretmede beklentilerin uzağında kaldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Chuba Akpom hamlesi! İşte o teklif

Nijerya asıllı İngiliz futbolcu; 5 gol, 4 asistle oynarken, takımını Premier Lig'e taşıyacak gücü ortaya koyamadı. Bu nedenle Akpom'un ayrılabileceği iddia edilirken, siyah-beyazlı idareciler futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Chuba Akpom hamlesi! İşte o teklif

Transfer görüşmelerinde Şampiyonlar Ligi kozunun da oynandığı ifade edildi. İdarecilerin, "Hücumu seven bir takımız ve bu yıl Avrupa sahnesindeyiz. Akpom'u bize verirseniz, sonraki sezon çok yüksek fiyata satabilirsiniz" dediği öğrenildi.

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