Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Chuba Akpom hamlesi! İşte o teklif

Santrfor bölgesine birden fazla takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine, geçen sezon da listede bulunan Chuba Akpom girdi. 25 yaşındaki santrfor, Eylül 2020'de PAOK'tan Middlesbrough'ya 3 milyon euro'ya gitmişti. Akpom, İngiliz ekibinde 42 maça çıksa da skor üretmede beklentilerin uzağında kaldı.
Nijerya asıllı İngiliz futbolcu; 5 gol, 4 asistle oynarken, takımını Premier Lig'e taşıyacak gücü ortaya koyamadı. Bu nedenle Akpom'un ayrılabileceği iddia edilirken, siyah-beyazlı idareciler futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı.
Transfer görüşmelerinde Şampiyonlar Ligi kozunun da oynandığı ifade edildi. İdarecilerin, "Hücumu seven bir takımız ve bu yıl Avrupa sahnesindeyiz. Akpom'u bize verirseniz, sonraki sezon çok yüksek fiyata satabilirsiniz" dediği öğrenildi.