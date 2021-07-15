Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Chuba Akpom hamlesi! İşte o teklif

Santrfor bölgesine birden fazla takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine, geçen sezon da listede bulunan Chuba Akpom girdi. 25 yaşındaki santrfor, Eylül 2020'de PAOK'tan Middlesbrough'ya 3 milyon euro'ya gitmişti. Akpom, İngiliz ekibinde 42 maça çıksa da skor üretmede beklentilerin uzağında kaldı.

Nijerya asıllı İngiliz futbolcu; 5 gol, 4 asistle oynarken, takımını Premier Lig'e taşıyacak gücü ortaya koyamadı. Bu nedenle Akpom'un ayrılabileceği iddia edilirken, siyah-beyazlı idareciler futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı.