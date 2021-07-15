Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Süper Mario! Sergen Yalçın Gavranovic'i çok istiyor

İsviçre formasıyla EURO 2020'de boy gösteren Mario Gavranovic, siyah-beyazlıların gündemine girdi. 31 yaşındaki santrfor için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği öğrenildi. Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan Gavranovic'in Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakabileceği öğrenildi.

2018'de Rijeka'dan transfer edilen Gavranovic, Dinamo Zagreb formasıyla 128 maçta boy gösterirken 47 gol attı, 20 de asist yaptı. Futbola ülkesi Lugano'da başlayan yıldız santrfor, Almanya'da; Schalke ve Mainz formalarını da terletti.