Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Süper Mario! Sergen Yalçın Gavranovic'i çok istiyor

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Süper Mario! Sergen Yalçın Gavranovic'i çok istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Vincent Aboubakar'ın yerine kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Dinamo Zagreb’de forma giyen 31 yaşındaki Mario Gavranovic'i gündemine aldı. İsviçre formasıyla EURO 2020'de mücadele eden yıldız golcüyü özellikle Sergen Yalçın'ın çok istediği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Süper Mario! Sergen Yalçın Gavranovic'i çok istiyor

İsviçre formasıyla EURO 2020'de boy gösteren Mario Gavranovic, siyah-beyazlıların gündemine girdi. 31 yaşındaki santrfor için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği öğrenildi. Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan Gavranovic'in Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakabileceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Süper Mario! Sergen Yalçın Gavranovic'i çok istiyor

2018'de Rijeka'dan transfer edilen Gavranovic, Dinamo Zagreb formasıyla 128 maçta boy gösterirken 47 gol attı, 20 de asist yaptı. Futbola ülkesi Lugano'da başlayan yıldız santrfor, Almanya'da; Schalke ve Mainz formalarını da terletti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Süper Mario! Sergen Yalçın Gavranovic'i çok istiyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖN ELEMEDE OYNADI
Dinamo Zagreb formasıyla önceki gün Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turuna çıkan Gavranovic, 2-0 kazanılan Valur maçında 19 dakika süre buldu. Bu karşılaşma, İsviçreli futbolcunun transfer olması durumunda Beşiktaş ile Devler Ligi sahnesinde yer almasına engel bir durum teşkil etmiyor. UEFA kurallarına göre; ön eleme turunda yer alan futbolcu, başka bir takımda da listeye alınabiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Süper Mario! Sergen Yalçın Gavranovic'i çok istiyor

EURO 2020'de toplam 5 maça çıkan Gavranovic, Fransa ağlarını sarsmayı başarmıştı. Turnuvayı takip eden Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, tecrübeli futbolcuyu çok beğendiği ve kadrosunda görmeyi istediği öğrenildi.

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