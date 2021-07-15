Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder...

MARIO GAVRANOVIC

Sergen Yalçın'ın EURO 2020 ardından listeye eklediği isimlerden biri de İsviçreli yıldız Mario Gavranovic oldu. Gavranovic, Fransa'yı yıkan golü kaydetmişti. 31 yaşındaki santrfor için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği öğrenildi.