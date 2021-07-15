Son dakika... Beşiktaş Roma'ya Mert Çetin'i sordu!

Siyah beyazlıların, Roma 'nın geçen sezon 2 yıllığına Verona 'ya kiraladığı Mert Çetin 'in durumunu sorduğu öğrenildi. Geçen sezon Verona'da sadece 7 maçta forma giyen 24 yaşındaki stoper, 3 gün önce takımıyla idmanlara başladı.

Kulübün yeni teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun, Mert'in durumunu izleyeceği ve kadroda düşünmediği takdirde gidişine onay verebileceği bildiridi. Roma kulübüyle temasa geçen siyah-beyazlı yönetim, Mert'in Verona'dan geri dönmesi halinde oyuncuya talip olduklarını iletti. Roma ile 2024'e kadar kontratı bulunan Mert 1 yıllığına kiralanmak isteniyor.