Haberler Beşiktaş Son dakika... Beşiktaş Roma'ya Mert Çetin'i sordu!

Son dakika... Beşiktaş Roma'ya Mert Çetin'i sordu!

Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmesi... Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren siyah beyazlı ekip transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Kara Kartal'ın listesindeki isimlerin başındaysa Mert Çetin geliyor. Yerli bir stoper isteyen Kara Kartal, Verona'da kiralık oynayan Mert Çetin'in durumunu sordu. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika... Beşiktaş Roma'ya Mert Çetin'i sordu!

Yeni yabancı sınırlaması nedeniyle Süper Lig kulüpleri kaliteli yerli futbolcu arayışına başladı. Türkiye'de büyük kulüplerle ismi anılan Mert Çetin'e Beşiktaş'ın da kancayı taktığı ortaya çıktı.

Son dakika... Beşiktaş Roma'ya Mert Çetin'i sordu!

Siyah beyazlıların, Roma'nın geçen sezon 2 yıllığına Verona'ya kiraladığı Mert Çetin'in durumunu sorduğu öğrenildi. Geçen sezon Verona'da sadece 7 maçta forma giyen 24 yaşındaki stoper, 3 gün önce takımıyla idmanlara başladı.

Son dakika... Beşiktaş Roma'ya Mert Çetin'i sordu!

Kulübün yeni teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun, Mert'in durumunu izleyeceği ve kadroda düşünmediği takdirde gidişine onay verebileceği bildiridi. Roma kulübüyle temasa geçen siyah-beyazlı yönetim, Mert'in Verona'dan geri dönmesi halinde oyuncuya talip olduklarını iletti. Roma ile 2024'e kadar kontratı bulunan Mert 1 yıllığına kiralanmak isteniyor.

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