Son dakika... Beşiktaş Roma'ya Mert Çetin'i sordu!

Yeni yabancı sınırlaması nedeniyle Süper Lig kulüpleri kaliteli yerli futbolcu arayışına başladı. Türkiye'de büyük kulüplerle ismi anılan Mert Çetin'e Beşiktaş'ın da kancayı taktığı ortaya çıktı.
Yeni yabancı sınırlaması nedeniyle Süper Lig kulüpleri kaliteli yerli futbolcu arayışına başladı. Türkiye'de büyük kulüplerle ismi anılan Mert Çetin'e Beşiktaş'ın da kancayı taktığı ortaya çıktı.
Siyah beyazlıların, Roma'nın geçen sezon 2 yıllığına Verona'ya kiraladığı Mert Çetin'in durumunu sorduğu öğrenildi. Geçen sezon Verona'da sadece 7 maçta forma giyen 24 yaşındaki stoper, 3 gün önce takımıyla idmanlara başladı.
Kulübün yeni teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun, Mert'in durumunu izleyeceği ve kadroda düşünmediği takdirde gidişine onay verebileceği bildiridi. Roma kulübüyle temasa geçen siyah-beyazlı yönetim, Mert'in Verona'dan geri dönmesi halinde oyuncuya talip olduklarını iletti. Roma ile 2024'e kadar kontratı bulunan Mert 1 yıllığına kiralanmak isteniyor.