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Kara Kartal son sürat

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, çalışmalarına Nevzat Demir'de devam ediyor. Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Futbolcular değişmeli olarak denge ve kuvvet antrenmanları yaparak günü tamamladı. Mehmet Topal da idmana katıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Kara Kartal son sürat
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, çalışmalarına Nevzat Demir'de devam ediyor. Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Futbolcular değişmeli olarak denge ve kuvvet antrenmanları yaparak günü tamamladı. Mehmet Topal da idmana katıldı.
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