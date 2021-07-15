Kara Kartal son sürat

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, çalışmalarına Nevzat Demir'de devam ediyor. Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Futbolcular değişmeli olarak denge ve kuvvet antrenmanları yaparak günü tamamladı. Mehmet Topal da idmana katıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, çalışmalarına Nevzat Demir'de devam ediyor. Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Futbolcular değişmeli olarak denge ve kuvvet antrenmanları yaparak günü tamamladı. Mehmet Topal da idmana katıldı.