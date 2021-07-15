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Ghezzal'da menajer sorunu

Beşiktaş, Rosier gibi Ghezzal'in de transferiyle uğraşıyor. Leicester'a 3.5 milyon euro önerilirken, sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edildi. 29 yaşındaki Cezayirli'nin menajerinin transferde pürüz çıkardığı kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Ghezzal'da menajer sorunu
Beşiktaş, Rosier gibi Ghezzal'in de transferiyle uğraşıyor. Leicester'a 3.5 milyon euro önerilirken, sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edildi. 29 yaşındaki Cezayirli'nin menajerinin transferde pürüz çıkardığı kaydedildi. Menajerin artan isteklekleri siyah-beyazlı yönetimi kızdırırken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
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