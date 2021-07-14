Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Bruma'da mutlu sona yakın! Larin detayı...

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Yaklaşık bir haftadır Beşiktaş gündemini meşgul eden Bruma konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Yıldız oyuncunun menajeri, önceki gün kulübe gelerek yönetimle masaya oturdu ve oyuncunun şartlarını görüşmüştü.

Taraflar dün bir kez daha bir araya geldi. 26 yaşındaki Portekizli ile anlaşma sağlandığı, oyuncunun kulübü PSV Eindhoven ile de kiralama üzerinden el sıkıştığı belirtildi. Öte yandan Bruma transferi Hollanda'da da dillendirildi. Haberin kaynağı ise Eindhovens Dagblad gazetesi oldu.