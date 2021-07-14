Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Bruma'da mutlu sona yakın! Larin detayı...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Bruma'da mutlu sona yakın! Larin detayı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Transferde atağa kalkan Beşiktaş, PSV forması giyen eski Galatasaraylı Bruma'yı gündemine almıştı. Portekizli futbolcunun menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştiren siyah-beyazlılar, transfer için anlaşma sağladı. Bruma'nın klübü PSV ile de anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Bruma transferinde Cyle Larin detayı ise dikkat çekti. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Bruma'da mutlu sona yakın! Larin detayı...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Yaklaşık bir haftadır Beşiktaş gündemini meşgul eden Bruma konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Yıldız oyuncunun menajeri, önceki gün kulübe gelerek yönetimle masaya oturdu ve oyuncunun şartlarını görüşmüştü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Bruma'da mutlu sona yakın! Larin detayı...

Taraflar dün bir kez daha bir araya geldi. 26 yaşındaki Portekizli ile anlaşma sağlandığı, oyuncunun kulübü PSV Eindhoven ile de kiralama üzerinden el sıkıştığı belirtildi. Öte yandan Bruma transferi Hollanda'da da dillendirildi. Haberin kaynağı ise Eindhovens Dagblad gazetesi oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Bruma'da mutlu sona yakın! Larin detayı...

Ancak Bruma'nın kiralık değil, bonservisi ile bittiği ileri sürüldü. Muhabir Rik Elfrink yaptığı açıklamada "Türkiye'de Bruma için 8 milyon euro'luk bonservis bedellerinden bahsediliyor. Ben, Bruma'nın 6-7 milyon Euro'dan daha az bir bonservis bedeliyle transfer olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Bruma'da mutlu sona yakın! Larin detayı...

CYLE LARİN GİDİYOR MU?

Bu arada Bruma'nın transferi durumunda yönetimin Larin'i elden çıkaracağı iddia ediliyordu. Portekizli oyuncu konusundaki son gelişmeler, "Larin de gönderilmek üzere" yorumlaını beraberinde getirdi. Beşiktaş, Kanadalı forvetten 15 milyon euro gelir bekliyor.

SON DAKİKA