Kenan Karaman İstanbul'da!

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde, uzun süredir görüşme halinde olduğu forvet oyuncusu Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli futbolcu ile yapılan maaş pazarlıkları sonuca bağlanınca Kenan'ın hafta içinde İstanbul'a geleceği belirtilmişti. Ve beklenen gerçekleşti. 27 yaşındaki forvet oyuncusu dün akşam İstanbul'a geldi.
Beşiktaş geçtiğimiz günlerde, uzun süredir görüşme halinde olduğu forvet oyuncusu Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli futbolcu ile yapılan maaş pazarlıkları sonuca bağlanınca Kenan'ın hafta içinde İstanbul'a geleceği belirtilmişti. Ve beklenen gerçekleşti. 27 yaşındaki forvet oyuncusu dün akşam İstanbul'a geldi. Havaalanından alınan Kenan Karaman, tesislere götürüldü ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Kenan, son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giymişti.