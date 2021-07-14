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Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı! Transferde yeni hedefi Salomon Rondon

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, takımdan ayrılan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ardından, forvet hattına net bir santrfor istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarını yürüten Kartal'da, bu bağlamda gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın, Çin Ligi ekiplerinden Dalian’da forma giyen Salomon Rondon ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:21
Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı! Transferde yeni hedefi Salomon Rondon

Takımdan ayrılan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yerlerini doldurmaya çalışan Beşiktaş'ın son olarak Salomon Rondon'u gündemine aldığı ileri sürüldü.

Siyah-beyazlıların, Çin Ligi ekiplerinden Dalian'da forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı golcüyle ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi.

Salomon Rondon iki yıl önce İngiliz ekibi West Bromwich Albion'dan 18.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin'e gitmişti. Milliyet'in haberine göre, hücum hattını iki tecrübeli golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Rondon için önümüzdeki günlerde Çin kulübüne resmi kiralama teklifinde bulunacağı savunuldu.

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