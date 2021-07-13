HaberlerBeşiktaşSon dakika transfer haberleri: Ünlü gazeteci duyurdu! İşte Kartal'ın Diego Costa teklifi
Son dakika transfer haberleri: Ünlü gazeteci duyurdu! İşte Kartal'ın Diego Costa teklifi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Takımdan ayrılan Vincent Aboubakar'ın yerine golcü arayışlarını sürdüren ve listenin en başına dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'yı alan Beşiktaş'ta geri sayıma geçildi. İspanyol yıldızın transferini İtalyan gazeteci Nicolo Schira da doğrularken, sözleşme detaylarını da paylaştı. İşte Beşiktaş'ın Diego Costa'ya yaptığı teklif... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı 1 numaralı santrfor adayı Diego Costa için siyah- beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım yapıldı. Bu hafta içi açıklanması beklenen 32 yaşındaki İspanyol golcü için İtalyan gazeteci Nicolo Schira, "Diego Costa, Beşiktaş'a yaklaşıyor" derken, transferle ilgili detayları paylaştı. Schira, kendisine ait sosyal medya hesabından, Beşiktaş'ın bonservisi elinde bulunan Costa'ya 2023'e kadar sözleşme her sezon için 2.5 milyon önerildiğini belirtti.