Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni hedef stoper! İşte adaylar...

Transferde gaza basan ve önce Salih Uçan ardından Kenan Karaman ve Mehmet Topal'ı renklerine bağlayan Beşiktaş stoper takviyesi için de işi sıkı tutuyor. Alex Teixeira ve Diego Costa ile anlaşan siyah-beyazlı takım, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'de de artık saatleri sayarken savunma adayları için de görüşmeleri tüm hızıyla sürdürüyor.
Bu doğrultuda pek çok ismi listeye alan Kara Kartallar'da Pablo Mari (Arsenal), Uros Spajic (Krasnodar), Omar Colley (Sampdoria), Kaan Ayhan (Sassuolo) öne çıkan adaylar.
Ancak gelen haberlere göre bu listeye 2 aday daha eklendi. Bunlardan biri Celtic'in Fransız oyuncusu Christopher Jullien. İskoç basınındaki haberlerde siyah- beyazlıların 1.96 boyundaki oyuncu için 5 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Celtic'in 28 yaşındaki stoperini bu rakama bırakmayacağı yorumu yapıldı.