Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni hedef stoper! İşte adaylar...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni hedef stoper! İşte adaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. İlk olarak orta saha trasnferlerine yönelen ve Salih Uçan ile Mehmet Topal'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda sıra stoper takviyesine geldi. Beşiktaş bu bölge için Pablo Mari, Omar Colley, Uros Spajic, Christopher Jullien, Aleksandar Dragovic ve Abdülkerim Bardakçı'yı listesine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni hedef stoper! İşte adaylar...

Transferde gaza basan ve önce Salih Uçan ardından Kenan Karaman ve Mehmet Topal'ı renklerine bağlayan Beşiktaş stoper takviyesi için de işi sıkı tutuyor. Alex Teixeira ve Diego Costa ile anlaşan siyah-beyazlı takım, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'de de artık saatleri sayarken savunma adayları için de görüşmeleri tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni hedef stoper! İşte adaylar...

Bu doğrultuda pek çok ismi listeye alan Kara Kartallar'da Pablo Mari (Arsenal), Uros Spajic (Krasnodar), Omar Colley (Sampdoria), Kaan Ayhan (Sassuolo) öne çıkan adaylar.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni hedef stoper! İşte adaylar...

Ancak gelen haberlere göre bu listeye 2 aday daha eklendi. Bunlardan biri Celtic'in Fransız oyuncusu Christopher Jullien. İskoç basınındaki haberlerde siyah- beyazlıların 1.96 boyundaki oyuncu için 5 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Celtic'in 28 yaşındaki stoperini bu rakama bırakmayacağı yorumu yapıldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni hedef stoper! İşte adaylar...

Diğer isimse Kızılyıldız'ın Avusturyalı futbolcusu Aleksandar Dragovic... Kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki savunmacı için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Önerilen rakam konusunda ise bir bilgi yok... Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni hedef stoper! İşte adaylar...

YERLİ ADAY ABDÜLKERİM

Yerli aday olarak ise Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ile görüşmeler sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp stopere yapacağı 2 takviye için söz konusu adaylar arasında seçim yapacak.

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