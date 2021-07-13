Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ın İspanya'da yapacağı hazırlık kampı iptal edildi!

Son dakika: Beşiktaş'ın İspanya'da yapacağı hazırlık kampı iptal edildi!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların İspanya'da yapmayı planladığı 2. etap kampı, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle iptal edildi. Siyah beyazlılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 15:18 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 15:38
Son dakika: Beşiktaş'ın İspanya'da yapacağı hazırlık kampı iptal edildi!

Beşiktaş Kulübü, İspanya'da yapmayı planladığı yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir.

Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci etap çalışmaları hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."

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