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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Mehmet Topal'ın sözleşmesinde ilginç detay!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Transferde atağa kalkan Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından Süper Lig'in deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Topal'ı da resmen kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Mehmet Topal'ı renklerine bağlayarak orta saha rotasyonunu genişletti. Deneyimli futbolcunun sözleşmesindeki bir detay ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Mehmet Topal'ın sözleşmesinde ilginç detay!

Siyah-beyazlı takım sürpriz bir transfere imza atarak Mehmet Topal'ı renklerine bağladı. Son olarak Başakşehir'de forma giyen ve 1 Temmuz'dan itibaren boşta olan 35 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli ön libero dün sağlık kontrollerinden de geçti. Öte yandan Topal'ın transferindeki detaylar belli oldu. Topal'ın önümüzdeki sezon 25 maçta giymesi halinde 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Ayrıca 14 numaralı formayı giyecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Mehmet Topal'ın sözleşmesinde ilginç detay!

35 yaşındaki oyuncu, Türkiye futbol tarihinde önemli rekorların da sahibi durumunda. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'de üç farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu. Topal, 2007-08'de G.Saray, 2013-14'te F.Bahçe ve 2019-20'de Başakşehir formasıyla şampiyonluk gördü. Topal, Beşiktaş ile de şampiyonluk yaşaması halinde bir ligde 4 farklı takımda şampiyonluk yaşayarak ulaşılması güç bir başarıya imza atmış olacak.

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