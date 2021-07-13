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Lens’in gözü İstanbul’da

Kulübün yola devam etmeme kararı aldığı Lens, kariyerine bir İstanbul takımında devam etmeyi istiyor. Geçen sezonun 2. yarısını Karagümrük'te kiralık geçiren Lens'in, bu ekiple bir kez daha masaya oturacağı, anlaşamazsa da Kasımpaşa'yla kontak kuracağı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Lens’in gözü İstanbul’da
Kulübün yola devam etmeme kararı aldığı Lens, kariyerine bir İstanbul takımında devam etmeyi istiyor. Geçen sezonun 2. yarısını Karagümrük'te kiralık geçiren Lens'in, bu ekiple bir kez daha masaya oturacağı, anlaşamazsa da Kasımpaşa'yla kontak kuracağı belirtildi.
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