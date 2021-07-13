Hoca ders çalışıyor

Transferleriarka arkaya açıklamaya başlayan şampiyon Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın da şimdiden ufak tefek uyarılara başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, dün sabah antrenmanı sırasında sezon öncesi çalışmalarının öneminden bahsederek "Havalar sıcak, sizleri fazla yormak istemiyorum. Eksikler aramıza katılana kadar bu tempoda devam edeceğiz. Geçen sezondan kalma yorgunluğu hala atamadığınızın farkındayız. Fakat mümkün olduğunca kendinizi çalışmalara verin" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın yardımcıları ile idman sistemi üzerinde çalıştığı belirtildi. Öte yandan usta hocanın antrenman sonrası asbaşkan Emre Kocadağ'a görüşülen isimlerin durumunu sorduğu da gelen haberler arasında.