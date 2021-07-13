Beşiktaş'ta son dakika... Kartal Ghezzal için Leicester City ile el sıkıştı!

Geçen sezon çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncularını kaybetmek istemeyen siyah-beyazlılar yoğun mesaide... En büyük beklenti Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal koridorunun bozulmaması.

Sabah'ın haberine göre, Rosier için Sporting'le el sıkışan Kartal, Ghezzal için Leicester City ile temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon Euro bonservisi kabul ettiği ancak peşin ödeme şartı koştuğu ifade edildi.