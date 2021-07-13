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Beşiktaş'ta son dakika... Kartal Ghezzal için Leicester City ile el sıkıştı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Bir süredir Rachid Ghezzal'ın transferini bitirmek için yoğun çaba sarf eden Kara Kartal mutlu sona çok yakın. Beşiktaş ile İngiliz ekibi Leicester City, Ghezzal pazarlığında el sıkıştı, iş ödemenin şekline kaldı. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'ta son dakika... Kartal Ghezzal için Leicester City ile el sıkıştı!

Geçen sezon çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncularını kaybetmek istemeyen siyah-beyazlılar yoğun mesaide... En büyük beklenti Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal koridorunun bozulmaması.

Beşiktaş'ta son dakika... Kartal Ghezzal için Leicester City ile el sıkıştı!

Sabah'ın haberine göre, Rosier için Sporting'le el sıkışan Kartal, Ghezzal için Leicester City ile temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon Euro bonservisi kabul ettiği ancak peşin ödeme şartı koştuğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta son dakika... Kartal Ghezzal için Leicester City ile el sıkıştı!

Beşiktaş yönetimi bu rakamı taksitle ödemek isteyince İngilizler fiyat yükseltti. Leicester City yönetimi karşı teklif olarak olarak Beşiktaş'a, "Taksit olursa 4 milyon Euro isteriz" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ta son dakika... Kartal Ghezzal için Leicester City ile el sıkıştı!

29 yaşındaki yıldızın menajeri Anouir Fazuli'nin yürüttüğü görüşmelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Hedef, Cezayirli oyuncuyu İspanya kampına yetiştirmek.

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