Beşiktaş'ta son dakika... Kartal Ghezzal için Leicester City ile el sıkıştı!

Geçen sezon çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncularını kaybetmek istemeyen siyah-beyazlılar yoğun mesaide... En büyük beklenti Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal koridorunun bozulmaması.
Sabah'ın haberine göre, Rosier için Sporting'le el sıkışan Kartal, Ghezzal için Leicester City ile temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon Euro bonservisi kabul ettiği ancak peşin ödeme şartı koştuğu ifade edildi.
Beşiktaş yönetimi bu rakamı taksitle ödemek isteyince İngilizler fiyat yükseltti. Leicester City yönetimi karşı teklif olarak olarak Beşiktaş'a, "Taksit olursa 4 milyon Euro isteriz" yanıtını verdi.