Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | Bjk haberleri

BRUMA Etkili bir kanat transfer etmek isteyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bruma ile ilgileniyor. Larin'in satılması halinde Portekizli yıldızın transferi tamamlanacak.

VILLIAN JOSE Beşiktaş, aradığı golcüyü İspanya'da buldu. As gazetesinde yer alan habere göre Kartal, Brezilyalı santrfor Willian Jose için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.