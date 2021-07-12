Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | Bjk haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal ile anlaşma noktasına geldi. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.
VALENTINE ROSIER
Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.