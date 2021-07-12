Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | Bjk haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | Bjk haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:43
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal ile anlaşma noktasına geldi. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | BJK haberleri

BRUMA

Etkili bir kanat transfer etmek isteyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bruma ile ilgileniyor. Larin'in satılması halinde Portekizli yıldızın transferi tamamlanacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | BJK haberleri

VILLIAN JOSE

Beşiktaş, aradığı golcüyü İspanya'da buldu. As gazetesinde yer alan habere göre Kartal, Brezilyalı santrfor Willian Jose için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | BJK haberleri

MOHAMED ELNENY

Beşiktaş, esk futbolcusu Mohamed Elneny ile ilgileniyor. Ancak futbolcunun Arsenal'deki geleceğinin belirsiz olması, transferde bekleme kararı alınmasına yol açtı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | BJK haberleri

IKE UGBO

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği habere göre, siyah beyazlılar, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo ile ilgileniyor.

Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord, Genk ve PSV'nin de talip olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | BJK haberleri

UROS SPAJIC

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın transfer listesinde bulunan Krasnodar forması giyen Sırp stoper Uros Spajic ile temasa geçildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Mohamed Elneny, Willian Jose, Bruma... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

İspanyol yıldızın menajeri İstanbul'a geldi ve görüşmeler sağlandı. Ücretinde indirime giden yıldız futbolcunun imza atması için küçük pürüzler kaldı.

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