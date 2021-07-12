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Beşiktaş Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! İşte anlaşma detayları

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılardaki geleceği yılan hikayesine dönen Valentin Rosier ile ilgil mutlu sona ulaşıldı. Kara Kartal, Valentin Rosier transferini sonlandırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Rosier için teklif yaptığı bilinirken, yıldız futbolcunun sadece Beşiktaş'ı istediğini söylemesi, Sporting Lizbon yetkililerinin gardını kırdı ve anlaşmaya varıldı. İşte sözleşme detayları... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! İşte anlaşma detayları

Fransız sağ bek Valentin Rosier, Sporting'e karşı net tavır gösterdi ve Fenerbahçe ile Galatasaray dahil tüm teklifleri reddetti. 24 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş ile anlaştım, diğer teklifleri düşünmüyorum" sözleriyle tavrını belli edip, Portekizliler'in inadını kırdı.

Beşiktaş Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! İşte anlaşma detayları

Sabah'ın haberine göre, i ki kulüp arasında yapılan görüşmeler imza aşamasına geldi. Beşiktaş, Rosier için 1 milyon Euro kiralama ücreti önerirken, bonservis opsiyonu olarak 3 milyon Euro artı bonus ve sonraki satıştan pay teklifinde bulundu.

Beşiktaş Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! İşte anlaşma detayları

BONSERVİS 3 TAKSİTTE ÖDENECEK
Siyah-beyazlılar, gelecek sezon sonunda devreye girecek olan bonservis opsiyonunun ödeme planını ise 3 taksit olarak sundu. Yeni sözleşme için hazır kıta bekleyen Rosier'in, bu hafta kampa katılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'tan bonuslar dahil yıllık 1.4 milyon Euro civarı bir rakam kazanacak.

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