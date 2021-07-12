Beşiktaş Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! İşte anlaşma detayları

Fransız sağ bek Valentin Rosier, Sporting'e karşı net tavır gösterdi ve Fenerbahçe ile Galatasaray dahil tüm teklifleri reddetti. 24 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş ile anlaştım, diğer teklifleri düşünmüyorum" sözleriyle tavrını belli edip, Portekizliler'in inadını kırdı.
Sabah'ın haberine göre, i ki kulüp arasında yapılan görüşmeler imza aşamasına geldi. Beşiktaş, Rosier için 1 milyon Euro kiralama ücreti önerirken, bonservis opsiyonu olarak 3 milyon Euro artı bonus ve sonraki satıştan pay teklifinde bulundu.
BONSERVİS 3 TAKSİTTE ÖDENECEK
Siyah-beyazlılar, gelecek sezon sonunda devreye girecek olan bonservis opsiyonunun ödeme planını ise 3 taksit olarak sundu. Yeni sözleşme için hazır kıta bekleyen Rosier'in, bu hafta kampa katılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'tan bonuslar dahil yıllık 1.4 milyon Euro civarı bir rakam kazanacak.