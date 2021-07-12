Beşiktaş Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! İşte anlaşma detayları

Fransız sağ bek Valentin Rosier, Sporting'e karşı net tavır gösterdi ve Fenerbahçe ile Galatasaray dahil tüm teklifleri reddetti. 24 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş ile anlaştım, diğer teklifleri düşünmüyorum" sözleriyle tavrını belli edip, Portekizliler'in inadını kırdı.

Sabah'ın haberine göre, i ki kulüp arasında yapılan görüşmeler imza aşamasına geldi. Beşiktaş, Rosier için 1 milyon Euro kiralama ücreti önerirken, bonservis opsiyonu olarak 3 milyon Euro artı bonus ve sonraki satıştan pay teklifinde bulundu.