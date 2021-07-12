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Beşiktaş Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı! İstanbul'a geleceği tarih...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Salih Uçan'ın ardından bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi, Kenan Karaman ile transfer için yaptığı son pazarlıktan olumlu bir şekilde ayrıldı ve milli yıldızla el sıkıştı. Öte yandan Kenan Karaman'ın alacağı maaş ve İstanbul'a gelip antrenmana başlayacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı! İstanbul'a geleceği tarih...

Beşiktaş'ta beklenen transfer nihayet gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu milli forvet Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş ve Kenan arasında daha önce prensipte anlaşılmasına rağmen maaş konusunda pazarlıklar yapılıyordu.

Beşiktaş Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı! İstanbul'a geleceği tarih...

Euro üzerinden ödeme isteyen 27 yaşındaki futbolcunun ne kadarlık bir ücret alacağı bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Hafta içinde İstanbul'a gelecek olan 1.89 boyundaki forvet, önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi imzalar atılacak.

Beşiktaş Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı! İstanbul'a geleceği tarih...

SALİH UÇAN'DAN SONRA İKİNCİ TRANSFER
Kenan Karaman'ın bu hafta Beşiktaş ile antrenmanlara başlaması bekleniyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrfor mevkiinde oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de görev yapan milli futbolcu, son 3 sezonu Fortuna Düsseldorf formasıyla geçirdi; geçen sezon 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.

Beşiktaş Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı! İstanbul'a geleceği tarih...

A Milli Takım kadrosunda da yer alan Kenan Karaman, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 25 karşılaşmada ise 5 gol attı. Öte yandan Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından ikinci transferini de yerli bir isimle yapmış oldu.

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