Beşiktaş Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı! İstanbul'a geleceği tarih...

Beşiktaş'ta beklenen transfer nihayet gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu milli forvet Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş ve Kenan arasında daha önce prensipte anlaşılmasına rağmen maaş konusunda pazarlıklar yapılıyordu.
Euro üzerinden ödeme isteyen 27 yaşındaki futbolcunun ne kadarlık bir ücret alacağı bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Hafta içinde İstanbul'a gelecek olan 1.89 boyundaki forvet, önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi imzalar atılacak.
SALİH UÇAN'DAN SONRA İKİNCİ TRANSFER
Kenan Karaman'ın bu hafta Beşiktaş ile antrenmanlara başlaması bekleniyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrfor mevkiinde oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de görev yapan milli futbolcu, son 3 sezonu Fortuna Düsseldorf formasıyla geçirdi; geçen sezon 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.