Beşiktaş Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı! İstanbul'a geleceği tarih...

Beşiktaş'ta beklenen transfer nihayet gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu milli forvet Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş ve Kenan arasında daha önce prensipte anlaşılmasına rağmen maaş konusunda pazarlıklar yapılıyordu.

Euro üzerinden ödeme isteyen 27 yaşındaki futbolcunun ne kadarlık bir ücret alacağı bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Hafta içinde İstanbul'a gelecek olan 1.89 boyundaki forvet, önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi imzalar atılacak.