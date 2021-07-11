Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş yeni stoperini Rusya'da buldu! Uros Spajic...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, Diego Costa ve Ghezzal'ın menajerleri ile her konuda anlaşırken Rosier için yapılan görüşmeler olumlu geçti.

SADECE İKİ STOPER KALDI

Yeni sezon öncesi 8 transfer isteyen Yalçın'ın takviye beklediği diğer bir mevki ise stoper. Geçen sezon kiralanan Francisco Montero'nun Atletico Madrid'e geri dönmesinin ardından Kartal'ın kadrosunda as takım stoperi olarak Domagoj Vida ve Welinton bulunuyor.

GEÇEN SEZON FEYENOORD'DAYDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Savunma hattını güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi'nde rekabet ortamı oluşturmak için teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer listesinde bulunan Krasnodar forması giyen Sırp stoper Uros Spajic ile temasa geçildi.

Uros Spajic kimdir?

28 yaşındaki Sırp oyuncu, kariyerine Kızılyıldız'da başladıktan sonra Toulouse ve Anderlecht formaları giymişti. Başarılı stoper, 2018 yılında da 6 milyon euro karşılığında Krasnodar'a transfer olmuştu.

Uros Spajic, geride bıraktığımız sezonda ise Feyenoord'a kiralanmıştı. Sırp savunmacı, 2020-21 sezonunda Hollanda ekibinin formasını tüm kulvarlarda 27 kez terletmişti. Spajic, Sırbistan Milli Takımı'nda ise 15 maça çıktı.