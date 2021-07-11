Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Willian Jose için teklifini yaptı! İspanyollar duyurdu (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Willian Jose için teklifini yaptı! İspanyollar duyurdu (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar için İspanya basınından flaş bir iddia geldi. Golcü arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, Brezilyalı santrfor Willian Jose için Real Sociedad'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 23:03
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Willian Jose için teklifini yaptı! İspanyollar duyurdu (BJK spor haberi)

Transferde Salih Uçan'la resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta, hareketlilik devam ediyor. Siyah beyazlıların golcü arayışı sürerken, İspanyol basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Willian Jose için teklifini yaptı! İspanyollar duyurdu (BJK spor haberi)

AS'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Real Sociedad'da forma giyen Brezilyalı santrfor Willian Jose için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Willian Jose için teklifini yaptı! İspanyollar duyurdu (BJK spor haberi)

Real Sociedad'ın, Willian Jose için yaklaşık 15 milyon Euro bonsevis bedeli talep ettiği belirtildi. Bu ücreti herhangi bir kulübün ödemeye yanaşmadığı, masadaki en ciddi teklifin siyah beyazlılardan geldiği aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Willian Jose için teklifini yaptı! İspanyollar duyurdu (BJK spor haberi)

29 yaşındaki futbolcunun Real Sociedad ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Willian Jose, geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da kiralık olarak forma giymişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Willian Jose için teklifini yaptı! İspanyollar duyurdu (BJK spor haberi)

1.89 boyundaki santrfor, geçen sezon 39 maça çıkarken, 7 gol attı, 2 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Willian Jose için teklifini yaptı! İspanyollar duyurdu (BJK spor haberi)

Daha önce kariyerinde, Las Palmas, Club Deportivo Maldonado, Santos FC, Grêmio, São Paulo ve Real Zaragoza gibi takımlarda ter döken Jose'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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