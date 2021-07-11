Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Willian Jose için teklifini yaptı! İspanyollar duyurdu (BJK spor haberi)

AS'ta yer alan habere göre, Beşiktaş , Real Sociedad 'da forma giyen Brezilyalı santrfor Willian Jose için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Real Sociedad'ın, Willian Jose için yaklaşık 15 milyon Euro bonsevis bedeli talep ettiği belirtildi. Bu ücreti herhangi bir kulübün ödemeye yanaşmadığı, masadaki en ciddi teklifin siyah beyazlılardan geldiği aktarıldı.