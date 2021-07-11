Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a yıldız yağıyor! Ghezzal, Costa, Bruma, Teixeira ve Rosier...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a yıldız yağıyor! Ghezzal, Costa, Bruma, Teixeira ve Rosier...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen siyah-beyazlılar, birçok önemli isimle temaslarını sürdürüyor. Kartal'ın listesinde Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Bruma ve Diego Costa var. İşte bu isimlerin son durumları ve detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 12:54
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a yıldız yağıyor! Ghezzal, Costa, Bruma, Teixeira ve Rosier...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor. Siyah-beyazlılar ilk etapta Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı renklerine bağladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a yıldız yağıyor! Ghezzal, Costa, Bruma, Teixeira ve Rosier...

Kulübün bütçesi, borçları, transfer limiti gibi çok kısıtlayıcı etkenler olmasından dolayı siyah beyazlı yönetim ince eleyip sık dokuyor. Öncelikli olarak Ghezzal ve Rosier'in tekrar takıma katılması hedefleniyor. Leicester City'nin bonservis konusunda inadı kırıldı. Büyük ihtimalle 4 milyon civarı bir bonservis bedeli karşılığında Ghezzal'ın tapusu alınacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a yıldız yağıyor! Ghezzal, Costa, Bruma, Teixeira ve Rosier...

TAPUSU ALINACAK

Sporting'in Rosier'in kiralanması için şart koştuğu 5 milyon avro satın alma opsiyonunu düşürmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a yıldız yağıyor! Ghezzal, Costa, Bruma, Teixeira ve Rosier...

Türkiye'nin haberine göre; en büyük bomba ise Diego Costa... Bonuslar ve imza parası konusunda kıran kıran pazarlık yapılıyor. Mutlu son yakın gibi görünüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a yıldız yağıyor! Ghezzal, Costa, Bruma, Teixeira ve Rosier...

Kanat bölgesi içinse eski Galatasaraylı Bruma'yla temasa geçilmiş durumda... Portekizli oyuncuda mutlu sonun yakın olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a yıldız yağıyor! Ghezzal, Costa, Bruma, Teixeira ve Rosier...

10 numara bölgesini de yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde olan Alex Teixeira için temaslarını da sıklaştırdı. Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlılardan haber beklediği kaydedildi.

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