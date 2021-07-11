Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a yıldız yağıyor! Ghezzal, Costa, Bruma, Teixeira ve Rosier...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi 'nde yer alacak Beşiktaş , transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor. Siyah-beyazlılar ilk etapta Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan 'ı renklerine bağladı.

Kulübün bütçesi, borçları, transfer limiti gibi çok kısıtlayıcı etkenler olmasından dolayı siyah beyazlı yönetim ince eleyip sık dokuyor. Öncelikli olarak Ghezzal ve Rosier'in tekrar takıma katılması hedefleniyor. Leicester City'nin bonservis konusunda inadı kırıldı. Büyük ihtimalle 4 milyon civarı bir bonservis bedeli karşılığında Ghezzal'ın tapusu alınacak.