Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllığına anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona ulaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı.

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, 1-2 gün içerisinde kampa katılması bekleniyor. Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.