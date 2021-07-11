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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllığına anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlıların, milli futbolcu Kenan Karaman'la 3 yıllığına anlaştığı ve tecrübeli ismin 1-2 gün içerisinde Beşiktaş kampına katılacağı ifade edildi. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 12:37 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 12:44
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllığına anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona ulaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı.

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, 1-2 gün içerisinde kampa katılması bekleniyor. Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

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