Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | Bjk haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | Bjk haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 15:49
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

MERT ÇETİN

Montero ile yollarını ayıran Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık forma giyen Mert Çetin ile ilgileniyor. Mert Çetin Roma'da yeterli forma şansını bulamadı ve Hellas Verona'ya kiralandı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

BURAK KAPACAK

Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un kapısını çalacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

ANDREAW GRAVILLON

Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Andreaw Gravillon, Kartal'ın gündemine geldi. Fransız stoper için Reims kulübünün de harekete geçtiği ve bonservisini elinde bulunduran Inter'le temas kurduğu bildirildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

PABLO MARI

İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

IKE UGBO

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği habere göre, siyah beyazlılar, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo ile ilgileniyor.

Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord, Genk ve PSV'nin de talip olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

ISAAC MBENZA

Beşiktaş, Championship ekibi Huddersfield'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Isaac Mbenza'nın peşinde. Takımıyla 1 senelik sözleşmesi kalan 25 yaşındaki futbolcu için ilk temas sağlandı.

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Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

UROS SPAJIC

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın transfer listesinde bulunan Krasnodar forması giyen Sırp stoper Uros Spajic ile temasa geçildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

İspanyol yıldızın menajeri İstanbul'a geldi ve görüşmeler sağlandı. Ücretinde indirime giden yıldız futbolcunun imza atması için küçük pürüzler kaldı.

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