Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | Bjk haberleri

ABDÜLKERİM BARDAKÇI Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.

ANDREAW GRAVILLON Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Andreaw Gravillon, Kartal'ın gündemine geldi. Fransız stoper için Reims kulübünün de harekete geçtiği ve bonservisini elinde bulunduran Inter'le temas kurduğu bildirildi.