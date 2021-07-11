Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | Bjk haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
MERT ÇETİN
Montero ile yollarını ayıran Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık forma giyen Mert Çetin ile ilgileniyor. Mert Çetin Roma'da yeterli forma şansını bulamadı ve Hellas Verona'ya kiralandı.
BURAK KAPACAK
Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un kapısını çalacak.