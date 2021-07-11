Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Segen Yalçın'dan sürpriz transfer isteği! Mehmet Topal tarihe geçebilir

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Segen Yalçın'dan sürpriz transfer isteği! Mehmet Topal tarihe geçebilir

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar Salih Uçan'ı kadrosuna katarken transferde yerli isimlere yöneldi. Teknik direktör Sergen Yalçın, serbest oyuncu konumundaki Mehmet Topal'ı istedi. Eğer Topal, Beşiktaş forması giyerse İstanbul'da şampiyonluğa ulaşan 4 kulübün birden formasını giymiş olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 23:01
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Segen Yalçın'dan sürpriz transfer isteği! Mehmet Topal tarihe geçebilir

Beşiktaş yerli transfer girişimlerinde sürpriz bir isimle temaslara başladı. Siyah-beyazlılar da teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile görüşme yapıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, tecrübeli teknik adam, Mehmet Topal'ı yerli oyuncu rotasyonunda hem stoper hem ön libero olarak kullanmak istiyor.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş'ta oynamak istediği ve yönetimle yaptığı ilk görüşmede maddi konuları sorun etmeyeceğini belirtti.

SON DAKİKA