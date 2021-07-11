Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Segen Yalçın'dan sürpriz transfer isteği! Mehmet Topal tarihe geçebilir

Beşiktaş yerli transfer girişimlerinde sürpriz bir isimle temaslara başladı. Siyah-beyazlılar da teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile görüşme yapıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, tecrübeli teknik adam, Mehmet Topal'ı yerli oyuncu rotasyonunda hem stoper hem ön libero olarak kullanmak istiyor.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş'ta oynamak istediği ve yönetimle yaptığı ilk görüşmede maddi konuları sorun etmeyeceğini belirtti.