Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan imza şov! Diego Costa, Rosier ve Ghezzal...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan imza şov! Diego Costa, Rosier ve Ghezzal...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesine göre hareket eden siyah beyazlılar ilk olarak Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan'ı kadrosuna katmıştı. Kartal, kısa süre içerisinde transferi için uzun uğraşları verdiği Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Diego Costa'ya da imza attıracak. İşte detaylar... (Son dakika BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan imza şov! 3 yıldız birden...

Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor... Menajeri İstanbul'a gelen dünyaca ünlü İspanyol forvet, ücretinde indirime gitti. Artık sadece küçük pürüzler üzerinde duruluyor. 32 yaşındaki golcü bu hafta içinde İstanbul'a gelecek ve detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan imza şov! 3 yıldız birden...

Bireysel çalışmalarına hâlâ Beşiktaş formasıyla devam eden 24 yaşındaki Fransız sağ bek iyice bastırdı, kulübü Sporting Lizbon 3.5 milyon euro'ya 'Evet' demek zorunda kaldı. Rosier'in bu hafta 4 yıllık imza atması bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan imza şov! 3 yıldız birden...

Beşiktaş, 29 yaşındaki Cezayirli ile maaş konusunda anlaştıktan sonra menajeri Fazuli, İngiltere'ye giderek kulübü Leicester City ile masaya oturdu. Sıkı pazarlıklar sonrası taraflar 4 milyon euro civarında bonservis bedelinde el sıkıştı.

SON DAKİKA