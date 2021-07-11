Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan imza şov! Diego Costa, Rosier ve Ghezzal...

Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor... Menajeri İstanbul'a gelen dünyaca ünlü İspanyol forvet, ücretinde indirime gitti. Artık sadece küçük pürüzler üzerinde duruluyor. 32 yaşındaki golcü bu hafta içinde İstanbul'a gelecek ve detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek.

Bireysel çalışmalarına hâlâ Beşiktaş formasıyla devam eden 24 yaşındaki Fransız sağ bek iyice bastırdı, kulübü Sporting Lizbon 3.5 milyon euro'ya 'Evet' demek zorunda kaldı. Rosier'in bu hafta 4 yıllık imza atması bekleniyor.