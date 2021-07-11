Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kritik isim Cyle Larin

Kartal, mali tablo için önemli hesaplar yapıyor. Bu noktada en kritik isim ise Larin... Geçen sezonki başarıda önemli rol üstlenen Kanadalı yıldızdan 13-15 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen Beşiktaş, bu konuda hayal kırıklığı yaşadı. Sözleşmesi seneye bitecek Larin için kontrat uzatma görüşmelerinde de şu ana kadar sonuç alınamazken, Larin'in bedelsiz ayrılma ihtimali siyah-beyazlıları endişelendiriyor. Larin'in istenen rakama gönderilmesi durumunda TFF'nin belirlediği harcama limitleri konusunda rahatlama yaşayacak Beşiktaş, olumlu gelişmeler yaşanmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.