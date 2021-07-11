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Beşiktaş transfer bombasını patlatmak için beklemeye geçti! Alex Teixeira...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar Diego Costa, Ghezzal ve Rosier transferlerini bitirmek üzere. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir şekilde gitmek isteyen Kara Kartal, bir bombayı daha patlatıyor. Buna göre Kara Kartal, Alex Teixeira transferi için oyuncuyla anlaşmaya vardı. İşte Alex Teixeira'nın alacağı maaş ve imza atacağı tarih... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş transfer bombasını patlatmak için beklemeye geçti! Alex Teixeira...

Transferde hareketli günler geçirmeye başlayan Beşiktaş, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak üzere. Diego Costa, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için oyuncular ve kulüpleriyle anlaşan siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir gündemde olan Alex Teixeira konusunda da büyük aşama kaydetti.

Beşiktaş transfer bombasını patlatmak için beklemeye geçti! Alex Teixeira...

Arkadaşı Josef üzerinden 31 yaşındaki sambacı ile maaş pazarlığı yapan yönetim, nihayet inadını kırmayı başardı. Senelik 2 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonuslar olmak üzere anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş transfer bombasını patlatmak için beklemeye geçti! Alex Teixeira...

'COME TO BEŞİKTAŞ' ÇILGINLIĞI
Oyuncunun istediği rakamın oldukça altında bir rakama Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesinde ise 2 etken rol oynadı. Bunlardan ilki Beşiktaş harici bir takımdan teklif alamaması oldu. Diğere ise 1 Ocak'tan bu yana boşta olması nedeniyle form kazanmak için idmanlara erken başlaması gerektiğiydi.

Beşiktaş transfer bombasını patlatmak için beklemeye geçti! Alex Teixeira...

Ülkesinde tatil yapan 31 yaşındaki futbolcunun da Costa, Ghezzal, Rosier gibi gelecek hafta içinde açıklanabileceği belirtildi. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tuttu. "Come to Beşiktaş" paylaşımları yapıldı.

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