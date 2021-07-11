Beşiktaş transfer bombasını patlatmak için beklemeye geçti! Alex Teixeira...

Transferde hareketli günler geçirmeye başlayan Beşiktaş, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak üzere. Diego Costa, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için oyuncular ve kulüpleriyle anlaşan siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir gündemde olan Alex Teixeira konusunda da büyük aşama kaydetti.

Arkadaşı Josef üzerinden 31 yaşındaki sambacı ile maaş pazarlığı yapan yönetim, nihayet inadını kırmayı başardı. Senelik 2 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonuslar olmak üzere anlaşmaya varıldı.