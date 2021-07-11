Beşiktaş Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! O rakama...

Ve Beşiktaş, Valentin Rosier konusunu da çözdü. Fransız sağ bek, Sporting Lizbon'a "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" baskısı yapınca Portekiz ekibi geri adım atmak zorunda kaldı.



Daha önce 5.5 milyon euro'dan kapıyı açan Sporting cephesi, rakamı 3.5 milyon euro'ya düşürdü ve iki kulüp arasında anlaşma sağlandı.



Gelen haberlere göre tarafların artık rakamın ödeme planı üzerinde durduğu belirtildi. Bu konunun da kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor. Rosier hafta içinde İstanbul'a gelerek 4 yıllık sözleşme imzalayacak. 24 yaşındaki futbolcu ile sezonun bitmesinin heme ardından Fenerbahçe de ilgilenmişti. Ardından Galatasaray devreye girdi. Ancak Valentin Rosier iki kulübü de Beşiktaş için reddetti.