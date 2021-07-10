Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Miha Mevlja... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Miha Mevlja... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, stoper mevkisi için 1.90 boyundaki Miha Mevlja’ya teklif yaptı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:04
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Miha Mevlja... (BJK spor haberi)

Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ghezzal ve Rosier transferlerinde mutlu sona yakın olan, forvet transferinde Costa, Dzeko ve Hulk gibi yıldız isimlerle görüşen siyah-beyazlılar, savunmanın ortası için de kollarını sıvadı.

Yeni Asır'ın haberine göre; stoper bölgesinde Montero'nun kiralık sözleşmesinin bitmesi ve Vida-Welinton ikilisinin alternatifsiz kalması üzerine harekete geçen Kara Kartal, Rus ekibi Sochi ile sözleşmesi sona eren Miha Mevlja'yı gündemine aldı. Serbest statüde olan Sloven stoper için harekete geçen Beşiktaş, teklifte bulundu. Kariyerinde ülkesi Slovenya dışında İsviçre, İsrail, Romanya ve Rusya liglerinde de oynayan deneyimli savunmacının piyasa değeri 3 milyon Euro.

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