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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Andraz Sporar hamlesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ilk hedefi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier'in bonservislerini almak. Siyah-beyazlılar, Fransız sağ bek için Sporting'le görüşmelerini sürdürürken Sporar için de nabız yoklamaya başladı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 07:48
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Andraz Sporar hamlesi!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor... Siyah-beyazlılar forvet transferi için İspanyol yıldız Diego Costa ve Boşnak santrfor Edin Dzeko'ya transfer teklifi yaptı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Andraz Sporar hamlesi!

Kartal iki yıldızdan henüz net cevap alamayınca alternatif isimlere yöneldi. Takvim'de yer alan habere göre Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile Valentin Rosier'in bonservisini almak için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, golcü Andraz Sporar için de düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Andraz Sporar hamlesi!

Beşiktaş, Fransız sağ bek Rosier'in bonservisini almak istediği Sporting Lizbon'dan Sporar'ı kiralayarak bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. 27 yaşındaki Sloven golcü, geçen yıl Slovan Bratislava'dan 6 milyon euro'ya Portekiz ekibinin yolunu tutmuştu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Andraz Sporar hamlesi!

Sporar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Braga'da kiralık olarak oynadı.

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