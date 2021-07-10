Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Andraz Sporar hamlesi!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor... Siyah-beyazlılar forvet transferi için İspanyol yıldız Diego Costa ve Boşnak santrfor Edin Dzeko'ya transfer teklifi yaptı.

Kartal iki yıldızdan henüz net cevap alamayınca alternatif isimlere yöneldi. Takvim'de yer alan habere göre Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile Valentin Rosier'in bonservisini almak için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, golcü Andraz Sporar için de düğmeye bastı.