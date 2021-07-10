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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kamp için İspanya'yı seçmesinin nedeni belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle, siyah-beyazlılar kampın ikinci kısmını İspanya'da geçirecek. Bu tercihin nedeni de belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:13
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kamp için İspanya'yı seçmesinin nedeni belli oldu

Hem maddi hem de teknik sıkıntılara rağmen dar bir kadroyla sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni dönemde gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Milliyet'te yer alan habere göre başarılı teknik adam, Devler Ligi'ndeki güçlü takımlara kıyasla yine kısıtlı imkanlar doğrultusunda göze hoş gelen futbol oynattırmaya çalışacak. Bu nedenle kamp planlamasını Şampiyonlar Ligi'ne göre yapan Yalçın, daha güçlü takımların olduğu İspanya'yı tercih etti.

Pandemi nedeniyle Türk kulüpleri genel olarak bu yaz yurt dışı seçeneğini kullanmazken, siyah-beyazlı teknik adamın mümkün olabildiği kadar güçlü takımların yer aldığı turnuvaların listelenmesini istedi. Real Mallorca, Levante ve Getafe ile İspanya'da turnuvaya katılacak olan Beşiktaş'ta, daha güçlü takımların olduğu turnuvalara gitme hedefi de vardı fakat pandemi nedeniyle bu amaca ulaşılamadı.

Öte yandan Devler Ligi'nde ilk olarak gruptan çıkmayı hedefe koyan Sergen Yalçın, bunun için önce Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferlerinin acil bir şekilde yönetimden bitirilmesini istedi.

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