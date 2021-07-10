Kenan Karaman Beşiktaş'a imzayı atıyor! Tarihi...

Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından ikinci transferini gerçekleştirmeye çok yakın... Milli forvet Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtilen siyah beyazlıların, aradaki küçük pürüzleri de çözdüğü bildirildi. Siyah-beyazlıların Türk lirası üzerinden teklifini kabul etmeyen Kenan'ın ardından euro üzerinden yapılan teklife 'evet' dediği ifade edildi. Kenan'ın 1-2 gün içinde imza atacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki forvete yılda ödeyeceği paranın ise 900 bin euro olduğu belirtildi.



AVANTAJI FARKLI MEVKİLER

Bu net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da da 25 mücadelede 5 gol kaydetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kenan Karaman'ı tercih etmesinde, santrfor mevkisinin yanı sıra sağ ve sol kanatlarda oynayabilmesinin önemli rol oynadığı belirtildi.