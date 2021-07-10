Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Diego Costa transferi an meselesi! İmza...

Ve Beşiktaş'ta transfer bombaları artık patlamaya hazır. Uzun süredir dünyaca ünlü forvet oyuncusu Diego Costa ve kiralık yıldızı Rachid Ghezzal için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı kulüp iki isimde de mutlu sona ulaştı. Ghezzal için önceki gün menajeri Fazuli ile bir araya gelen yönetim, maaş görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Dün İngiltere'ye giden Fazuli'nin oyuncunun kulübü Leicester City'yi de bonservis konusunda ikna ettiği belirtilirken, 4 milyon euro karşılığı anlaşma sağlandığı kaydedildi.

SERGEN HOCA İSTİYORDU

Aynı şekilde İspanyol forvet Costa ile de maaş ve imza parası görüşmeleri yapan siyah- beyazlılar, 3 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro imza parası karşılığında nihayet el sıkıştı. Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncuyu detaylı sağlık kontrollerine tabi tutacak. Costa'nın testleri sıkıntısız tamamlaması durumunda da imzalar atılacak. Hem Leicester ile idmanlara başlayan Ghezzal'in hem de Diego Costa'nın hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Merkez forvet isteyen Sergen Yalçın, Costa konusunda çok ısrarcıydı.