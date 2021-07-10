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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Diego Costa transferi an meselesi! İmza...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda transferi için uzun uğraşlar verilen Diego Costa ile maaş ve imza parasında sıkıntı çözüldü. Hafta başında İstanbul’a gelecek Sambacı, detaylı sağlık kontrollerine tabi tutulacak. Bununla beraber geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal konusunda da tüm pürüzlerin giderildiği, işin imzaya kaldığı belirtildi. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Diego Costa transferi an meselesi! İmza...

Ve Beşiktaş'ta transfer bombaları artık patlamaya hazır. Uzun süredir dünyaca ünlü forvet oyuncusu Diego Costa ve kiralık yıldızı Rachid Ghezzal için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı kulüp iki isimde de mutlu sona ulaştı. Ghezzal için önceki gün menajeri Fazuli ile bir araya gelen yönetim, maaş görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Dün İngiltere'ye giden Fazuli'nin oyuncunun kulübü Leicester City'yi de bonservis konusunda ikna ettiği belirtilirken, 4 milyon euro karşılığı anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Diego Costa transferi an meselesi! İmza...

SERGEN HOCA İSTİYORDU
Aynı şekilde İspanyol forvet Costa ile de maaş ve imza parası görüşmeleri yapan siyah- beyazlılar, 3 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro imza parası karşılığında nihayet el sıkıştı. Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncuyu detaylı sağlık kontrollerine tabi tutacak. Costa'nın testleri sıkıntısız tamamlaması durumunda da imzalar atılacak. Hem Leicester ile idmanlara başlayan Ghezzal'in hem de Diego Costa'nın hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Merkez forvet isteyen Sergen Yalçın, Costa konusunda çok ısrarcıydı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Diego Costa transferi an meselesi! İmza...

1 Ocak'tan bu yana boşta olan Costa; Braga, Valladolid, Chelsea ve Atletico Madrid olmak üzere 8 farklı takımda forma giydi. 181 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Diego Costa transferi an meselesi! İmza...

G.Saray'ın da ilgilendiği Rachid Ghezzal, 2018-19 sezonu başında Monaco'dan 14 milyon euro'ya Leicester'a gelmişti. Beşiktaş'ta değer kazanan Cezayirli yıldız, geldiği dönem 5.5 milyon euro olan değerini 12 milyon euro'ya çıkardı

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