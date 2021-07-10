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Beşiktaş'ın Pablo Mari için yaptığı transfer teklifini duyurdular!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, Pablo Mari transferini gerçekleştirmeye çok yakın. Bonservisi Arsenal'de bulunan Pablo Mari için siyah beyazlıların önerdiği rakam da haberin detaylarında yer alırken, yıldız ismin Beşiktaş'ta daha fazla forma şansı bulabileceği için imza atmaya sıcak baktığı belirtildi. | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın Pablo Mari için yaptığı transfer teklifini duyurdular!

Bir süre önce siyah-beyazlı takımın gündemine gelen Arsenal'li defans oyuncusu Pablo Mari konusu gittikçe ciddiyet kazanıyor. Beşiktaş'ın İspanyol savunmacı ile flörtü İngiliz basınında da dillendirilmeye başlandı. Ada medyasındaki haberlere göre Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Mari için oldukça ısrarcı olduğu belirtildi. Satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yaptığı belirtilen Beşiktaş'ın teklifini, oyuncunun maaş ödemesi karşılığı yaptığı hatırlatıldı.

Hatta satın alma rakamı olarak da 5 milyon euro önerildiği kaydedildi. Arsenal cephesinin kararı teknik direktör Mikel Arteta'ya bırakacağı bildirilirken, Mari için de "Daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek isteyebilir. İstanbul bu konuda cazip bir seçenek. Türklerin ısrarı Mari'nin rotasını değiştirebiliir" yorumu yapıldı.

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